Får ikke ha polarhunder i Tamokdalen

I 2014 ga formannskapet i Balsfjord Statskog tillatelse til endret bruk av en eiendom i Tamokdalen, nærmere bestemt Postdalen geitseter. Setra ble etablert med driftsbygning i 1990 og ligger på Statskog sitt areal. Ved etableringa for 27 år siden ble det innvilget konsesjon og bygget fjøs uten at noen av sektormyndighetene eller brukerne av området protesterte. Setra var i drift i flere år, og tillatelsen gitt da gjaldt bruk av om lag 5000 dekar inkludert utmarksbeite.



En eventuell sommeroppstalling av polarhunder gjelder imidlertid kun selve fjøset og inntil 15 dekar av arealet rundt bygninga. Statskog påpekte i sin saksbehandling i 2015 at de ikke kunne se etableringa å være til hinder eller ulempe for reindrifta. Det var Balsfjord kommune enig i. Til nå.

Arealkamp

For det siste vedtaket fra februar 2016, der formannskapet behandlet saka for fjerde gang, ble påklaget av reindriftsutøverne fra Blind siida og Könkämä sameby. De svenske reindriftssamene mener at bruken av setra til oppstalling av polarhunder vil være i direkte konflikt med deres næringsvirksomhet.



– Vi velger nå å se hele Tamokdalen under ett. Det har vært en kamp om arealene i dalen over tid, og vårt mål er å hensynta alle de ulike interessene, sier enhetsleder og saksbehandler Ylva Sneve i Balsfjord kommune.



Til tross for at formannskapet tidligere har avvist klagene fra Blind siida, har man nå altså kommet frem til motsatt konklusjon.



– I andre deler av dalen er det vinteraktivitet, mens dette gjaldt sommerstid. Når vi får mange spredte forekomster av næringsvirksomhet med påfølgende konflikter, må vi se på saka i samspill med resten av dalen, sier Sneve.



De svenske reindriftssamene peker blant annet på at Postdalen, som strekker seg nordøst fra setra, er et oppsamlingsområde som brukes årlig i forbindelse med kalvmerking. De mener også at oppstalling av hunder skremmer reinen på en annen måte enn når området var i bruk til småfehold og utmarksbeite.



Som kjent holder Lyngsfjord Adventure til i området fra før, og det er planer om vinterturisme også lenger inn i dalen. «Etter en ny gjennomgang ser rådmannen det som uheldig å tillate sommeroppstalling av hunder ved Postdalen geitseter», skriver kommunen i sin saksbehandling. De begrunner årsaken til at de snur i saka, blant annet med at hundehold sommerstid likevel vil gi store konsekvenser for reindrifta.



«I henhold til ny reinbeitekonvensjon mellom Norge og Sverige, som ikke er ratifisert, ligger geitsetra sentralt i konvensjonsområdet. I ny konvensjon inngår Markenesområdet også som sommerbeiteområde for Könkämä sameby», skriver Ylva Sneve.



Det er den kjente hundekjøreren Tom Frode Johansen som har ønsket å ha hunder på geitsetra. Johansen er medeier i Lyngsfjord adventure, og ansvarlig for hundekjøringsaktiviteten i selskapet. Han hadde planer om å kjøpe Postdalen geitseter, men det har han nå gått bort fra.



– Jeg har fått med meg at kommunen har gitt reindriftsutøverne medhold og aksepterer det. Saka er lagt død fra min kant, og jeg kommer ikke til å legge mer energi i det, sier Johansen til Nye Troms.

Forståelse

Siden saka ble gående att og frem i byråkratiet, har han forlengst skaffet seg et annet sted å ha hundene.



– I opprinnelsen var geitsetra interessant for meg, og jeg la derfor inn bud på eiendommen. Men nå har jeg fått oppstalling i Signaldalen, noe som fungerer veldig bra.



Etter det Nye Troms får opplyst, har setra vært i bruk til noe hundehold både sommer og vinter mens saka har vært til behandling. Det er imidlertid en annen hundeeier som har brukt området.



– Jeg klarer vel ikke helt å se argumentasjonen fra kommunen. Men samtidig har jeg forståelse for at samene frykter innskrenket areal til reindrifta, sier Johansen.



– Vi har god kontakt med Könkämä sameby og prøver å tilpasse oss.