Fant sprekker i en bærebjelke

FØLGER OPP SAKEN: Leder for tekniske tjenester i Bardu kommune, Johanne Sollid, forteller at oppdagelsen av sprekker i en bærebjelke i Lappraen barnehage har ført til at det nå utføres undersøkelser av konstruksjonen. – Det er trygt å oppholde seg i barnehagen, sier Sollid. Foto: Knut Solnes