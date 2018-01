FORVENTER HANDLING: Ole-Johan Rødvei forventer at det nå kommer i gang ei utredning om flere omsorgsboliger på Mestervik, slik kommunestyret vedtok for over to år siden.

BALSFJORD: For over to år siden foreslo Ole-Johan Rødvei en utredning av tre nye omsorgsboliger på Mestervik. Han fikk den gang enstemmig oppslutning om forslaget i kommunestyret og etterspør nå hvor utredningen blir av.

