MANGLER SYSTEMER: Fylkesmannen i Troms har avdekket to avvik ved Barduheimen. Kommunen mangler system for å kartlegge ernæringsstatus samt oppfølging av tiltak for å behandle og forebygge underernæring hos pasienter på sykehjemmet. (Arkivfoto: Terje Tverås)

BARDU: I november gjennomførte Fylkesmannen et uanmeldt tilsyn med Barduheimen. Tema for tilsynet var ernæring, og Fylkesmannen har påpekt to avvik.

