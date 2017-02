Er ønsket stasjonert på Bardufoss

ET VANLIG SYN UNDER RUSTAFJELLET? Fylkesråd for næring, Willy Ørnebakk, og målselvordfører Nils Foshaug ønsker å jobbe for at Troms får egne redningshelikoptre når Sea Kingen skal byttes ut. Sistnevnte vil ha de stasjonert under Rustafjellet. Bildet er fra 2000. Foto: Morten Kasbergsen