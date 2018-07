Endelig priskrig på drivstoff

JUSTERER PRISENE: Circle K på Buktamoen har nedjustert prisene etter at det nye drivstoffanlegget på Buktamoen åpna forrige uke. Foto: Terje Tverås

BUKTAMOEN: Forrige uke åpna et nytt automatanlegg for drivstoff på Buktamoen. Til glede for mange er priskrigen på drivstoff i området allerede i gang.