Eiendomsskatten økte med 138 prosent

– Jeg så for meg 10, kanskje opp til 20 prosent økning, sier Augensen.



Overraskelsen var derfor stor da han åpnet brevet med den nye taksten mandag. Tidligere år har han og kona betalt litt over 4300 kroner i eiendomsskatt, men etter årets omtaksering mener Målselv kommune at de må betale drøyt 10 300 kroner i skatt for sin ti år gamle bolig på Møllerhaugen. De må betale nøyaktig 6006 kroner mer, noe som er en økning på 138 prosent.



– Det er en voldsom stigning fra forrige takseringsperiode til nå. Det virker helt horribelt, sier Augensen.



Han forklarer at han har prøvd å sette seg inn i reglementet, men klarer ikke å finne grunnlaget for at det skal bli en så stor økning. De har bygget ny terrasse og vedskjul siden forrige taksering, men Augensen kan ikke tenke seg at dette skal påvirke taksten i så stor grad. Han synes årets økning er drøy og mener det er en urettferdig skatt som er pålagt innbyggerne.



– Eiendomsskatten rammer urettferdig uten å ta hensyn til skatteevne, sier han.



Selv er han pensjonist, og økninga fører til at han og kona må kutte ned på andre områder for å få betalt eiendomsskatten.



– Det tærer hardt på pensjonen, denne økninga, sier Augensen.



Selv er han ikke minstepensjonist, men han stiller spørsmål ved hvordan en minstepensjonist skal klare å betale skatten dersom vedkommende har fått tilsvarende økning på sitt hus.

På høyeste nivå

Av de 465 kommunene i Norge som har innført eiendomsskatt, ligger Målselv på 17. plass når det kommer til å ha høyest innkreving av skatten. En gjennomsnittsbolig på 120 kvadratmeter i et sentrumsnært område lå på 6706 kroner i 2016. I desember i fjor skrev Nye Troms at kommunen vil få en merinntekt på 14 millioner kroner fra årets eiendomsskatt, noe som gir et totalbeløp på drøyt 30 millioner kroner i inntekt til kommunen. Det kunne føre til at noen innbyggere fikk doblet regninga si i år, og dette skjedde altså med Augensen. Han understreker at han trives med å bo i kommunen, og at han er fornøyd med tjenestetilbudene, men mener det er for drøyt at Målselv skal kreve høye kommunale avgifter samtidig som de er på det høyeste innen eiendomsskatten med syv i promille og ingen bunnfradrag. Augensen stiller spørsmål ved hvordan nærliggende kommuner kan klare seg uten eiendomsskatt og ha innbyggere som er fornøyd med tilbudene.



– Vi straffes skattemessig av å bo i feil kommune. Hva er det vi har i Målselv som er verdt disse store utgiftene som ikke for eksempel Sørreisa har? Hva har de klart, og hvorfor klarer ikke Målselv det? spør han.

Senke promillen

Gruppeleder Steffen Jakobsen i Målselv Arbeiderparti mener kommunen har nådd en topp når det gjelder hva innbyggerne bør betale og oppfordrer dem som føler de har fått en urimelig høy takst, til å klage. I fjor la Ap og samarbeidspartiet Høyre fram et forslag om å få konsekvensutredet promillenivået på eiendomsskatten, og i kommunestyret rett før jul la politikerne inn bestilling til rådmannen om at han må se på muligheten og konsekvensene av å redusere promillenivået til seks eller fem promille.



– Ved høy promille ser vi at det totale trykket på innbyggerne i Målselv blir høyere enn i andre kommuner. Vi skal levere best mulig tjenester, men samtidig må vi passe på å ikke trekke innbyggerne bort herifra, sier Steffensen.



Han mener eiendomsskatten er en grunnleggende usosial skatt og synes det er viktig at innbyggerne i alle sosiale lag skal synes det er greit å bo i Målselv. Steffensen forklarer at en lavere eiendomsskatt vil gå på bekostning av noe annet, og det må blant annet sees på effektiviseringa i kommunen. I tillegg ser han at man må være mer tilbakeholdne på investeringer i framtida.



– Innbyggerne skal ikke ta hele regninga. Vi må gjøre grep, vi også, og ikke investere over evne, sier han.

Avhengig av skatten

Etter at regningene nå er sendt ut til innbyggerne, viser det seg at veksten på eiendomsskatten for bolig- og fritidseiendom er lavere enn det som var estimert. I stedet for 14 millioner mer enn fjoråret, er veksten på drøyt 11,7 millioner kroner. Dette er nesten 2,1 millioner lavere enn budsjettert på bolig og fritidseiendom, noe som fører til en inntekt på drøyt 28,4 millioner kroner til kommunen. Totalt får kommunen inn vel 43,8 millioner kroner på all eiendomsskatt, noe som fører til at de er en knapp million i pluss i forhold til det estimerte budsjettet. Økonomisjef Pål Mathisen forklarer at det er registrert rundt 400 flere fakturaer enn før, men at det er vanskelig å tallfeste hvor mye disse påvirker veksten i eiendomsskatten. I tillegg er det avdekket enheter eller endringer på eiendommer under re-takseringsarbeidet som av ulike årsaker ikke var tatt med tidligere. Rådmann Hogne Eidissen har fått med seg reaksjonene til flere av innbyggerne på sosiale medier.



– Jeg har stor forståelse for at mange synes økninga er altfor stor, sier Eidissen.



Han viser til at Målselv har gjort seg avhengig av eiendomsskatten, fordi den er en del av den totale finansieringa av tjenestetilbudet kommunen leverer. Dersom denne avgifta skulle fjernes totalt, ville det ført til at kostnadsnivået må trekkes ned. Det er ikke mulig slik situasjonen er nå. Eidissen forklarer at han har satt i gang arbeidet med å få til et regnestykke for nedgang til seks og fem promille.



– Det handler om å finne en eventuell inndekning for inntektene man taper, og jeg må bruke tid på å se hvordan jeg kan få mine politikere til å komme i den posisjonen å redusere eiendomsskatten, sier Eidissen.



Planen er å kunne legge fram alternativene til politikerne i april. I gårsdagens formannskap la han frem det midlertidige regnskapet for 2016, som viser at innbyggerne sannsynligvis kan få en reduksjon i kommunale avgifter for andre halvdel av 2017.



– Det vil redusere den totale belastninga de har, sier rådmannen.