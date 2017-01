E6 stengt etter kollisjon

MESTERVIK: Uten den dype kjærligheten for naturen ville livet kanskje sett annerledes ut for Ågot Løvli.

BARDU: Grunneier Jan Osvald Berntsen har alltid vært positiv til et småkraftverk i Skoelva. Han har tro på at det blir gitt endelig konsesjon til utbygginga.

MÅLSELV: Sju personer er sendt til legesjekk etter et sammenstøt mellom to personbiler i Takelvdalen i Målselv onsdag ettermiddag.

BARNEHAGEBYGG





BARDU: For to uker siden oppsto det plutselig sprekker i en bærebjelke i Lappraen barnehage på Setermoen. I en fersk rapport fra Sweco er konklusjonen at det ikke foreligger prosjekteringsfeil, og at bjelken har tilstrekkelig kapasitet.