E6 gjenåpnet etter kollisjon på Heia

Politiet fikk melding om ulykka rundt klokka 10 fredag formiddag. Politioverbetjent Katrine Grimnes forteller at det var én person i hvert av de to kjøretøyene.

- Da politiet kom til stedet var begge personene ute av bilene. Det ble meldt at en av dem blødde fra ei hånd, sier Grimnes.

Ulykka skjedde på E6 like sør for Heia, og begge kjørefelt ble sperret. Dermed oppsto det lange køer på strekninga, og det ble etablert omkjøring via Øverbygd.

- Føreren av personbilen ble fraktet til UNN, og føreren av vogntoget til legevakt på Storsteinnes for en sjekk. Det er ingen mistanke om promille, sier Grimnes.

Klokka 11.49 var bilberging på stedet for å starte oppryddingsarbeidet, og klokka 13.45 meldte politiet at E6 igjen er åpnet for trafikk i begge retninger.