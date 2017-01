E6 åpnet igjen etter fronkollisjon

Det er to kjøretøy involvert, melder Troms politidistrikt.



Det skal ikke være alvorlige personskader.



To personbiler har frontkollidert, og E6 ble sperret i en drøy time.



Ulykken skjedde cirka klokken 14.30.



Politiet meldte like før klokken 16.00 at veien var ryddet og åpnet for trafikk igjen.



Det dannet seg lange køer på begge side rav ulykkesstedet