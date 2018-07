Drone kan bli løsningen for å spore opp slagbjørnen

PROBLEMDYR: I sommer har bjørn herjet i Bardu i Troms. Rundt 60 døde sauer er så langt funnet døde. Dette bildet er tatt i Namsskogan Familiepark i Trøndelag. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

NTB: Mange tok til i orde for at drone og helikopter er mulige tiltak for å oppspore bjørn i Troms da det ble holdt møte om saken hos Fylkesmannen tirsdag.