 Det kunne gått så mye verre

Det er ingen som venter å høre smell og drønn av raketter i midten av februar, halvannen måned etter nyttårsaften. Det gjorde heller ikke Nina Slettli der hun satt og leste i sofaen sist lørdag.



– Jeg skvatt høyt da det første smellet kom. I neste sekund ropte datteren min: Mamma, raketter! Hestene! Jeg spratt opp og fikk fomlet på meg brodder og hodelykt, før jeg sprang ut. Jeg fryktet det verste.



Det sier Nina Slettli tre dager etterpå. Fortsatt er hun skjelven og sint når hun tenker på hvor mye verre det kunne ha gått. For de to hestene hun har, er livredd både lyden og synet av raketter. Og når en 500 kilos tung hest får panikk, er det omtrent ingenting som kan stoppe den. Derfor ante ikke Nina hvilket syn som ville møte henne da hun løp gjennom stallbygninga og ut på baksida, der hestene står til vanlig. Heldigvis hadde det gått bra.

Forbanna

– Raya, hoppa mi, sto og skalv og skummet. Vallaken Polle hadde brast inn i skogen ved beitet og blitt stående fast på grunn av at han hadde dekken på. Begge dyrene var oppskaket og nervøse, men tross alt hadde det gått bra med dem.



Slettli ber nå innstendig om at folk som vurderer fyrverkeri utenom nyttårsaften, må være så snill å gi beskjed.



– Det er så vidt jeg vet, bare to som har hest her i Mestervik-området. Jeg forstår at folk synes det er artig med raketter, men for oss som har hester, kan det gå forferdelig galt dersom de store dyrene plutselig blir skremt.



Ninas 13 år gamle datter er ofte i stallen og steller hestene. Noen ganger er hun ute og rir også. Etter hendelsen, når Nina hadde fått summet seg litt, kom tankene om hvor ille det egentlig kunne gått.



– Jeg ble både redd og forbanna jo mer jeg tenkte over det. Hadde dattera mi vært sammen med hestene da, tør jeg ikke tenke på konsekvensene. Hestene kunne også ha sprunget rett på veien. To store, svarte dyr på veibanen i mørket er livsfarlig, sier hun.



Bak stallen, der hestene går, er det hardtrakket og dermed glatt. Hestene er for tiden heller ikke skodd, så at det ikke gikk verre er rett og slett bare flaks.

Uforberedt

Stallen hestene står i, er nybygget. Derfor passet Slettli ekstra godt på sist nyttårsaften, slik at hun skulle ha kontroll på dyrenes reaksjon.



– Jeg tok hestene inn i god tid før klokka 18, altså når det er lov å begynne å sende opp raketter. Så dekket jeg til vinduene med isopor slik at lysblaffene ikke skulle trenge gjennom. Jeg fôret hestene og satte på radioen, alt for at de ikke skulle oppleve smellene, forteller Slettli.



I tillegg tok hun seg tid til å være sammen med dyrene for å vurdere reaksjonen. Mens oppskytinga pågikk, sto hestene nærmest stiv i båsene og svettet.



– De spiste ikke, og særlig hoppa pustet tungt og svettet mye. Men jeg hadde dem tross alt under kontroll. Da er det mye verre når rakettene plutselig smeller, og man er uforberedt.



Huset og stallen til Slettli ligger på, en høyde før man kommer til selve Mestervik. Lydene fra for eksempel rakettoppskyting høres dermed svært godt. Etter at hun skrev om hendelsen på Facebook, var det noen fra innerst i fjorden som også bekreftet å ha hørt smellene. Slettli sier hun var på tur ut med bilen for å finne ut hvem som skjøt rakettene, da det stilnet av igjen.



– Misforstå meg rett, jeg er ikke ute etter å «ta» noen. Om de som fyrte av i dette tilfellet hadde tillatelse, vet jeg jo heller ikke. Men min innstendige bønn er at man må kunne gi beskjed dersom man planlegger fyrverkeri, sier Slettli, og legger til at det ikke bare var hestene som ble redde. Hennes to hunder, som var utendørs på det tidspunktet, sprang inn i panikk.



– I dag er det såpass opplyst når det gjelder både regelverk rundt raketter og at dyr kan bli fryktelig redde av lydene. Derfor må det være mulig å bruke sunn fornuft, sier Slettli.

Ulovlig

Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er det ulovlig å avfyre fyrverkeri unntatt mellom klokka 18.00 og 02.00 på nyttårsaften. Har du ikke særskilt tillatelse, bryter du med andre ord loven hvis du sender opp raketter utenom dette tidspunktet. Varabrannsjef og leder for beredskap i Balsfjord, Morten Nilsen, sier til Nye Troms at man kan få tillatelse til oppskyting. Men da etter strenge kriterier.



– Et av kriteriene er at man skal varsle nærliggende naboer, og spesielt der man vet det er dyr. Man skal ikke skyte raketter bare fordi det er artig. En slik sak kan i verste fall bli politisak.



Hvis brannvesenet tillater oppskyting etter søknad, blir også politiet og akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) i Tromsø varslet. Dermed er man forberedt dersom det skulle oppstå situasjoner.



– Har brannvesenet mottatt søknad om oppskyting fra det aktuelle området?

– Nei, det har vi ikke.