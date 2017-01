Norges vassdrag- og energidirektorats (NVE) «Småkraftpakke Bardu» er nå ferdigbehandlet. Småkraftpakken besto av fem søknader om bygging av småkraftverk i kommunen: Skoelva, Tverrelva, Skinskardelva, Salvasskardelva og Liveltskardelva. NVE har besluttet at det skal bygges kraftverk i Skoelva og Salvasskardelva, mens det er gitt avslag på bygging i de tre andre elvene.

Salvasskardelva kraftverk skal bygges sør for demninga ved Altevatn, med en rørgate på 2,8 kilometer. Reiselivsaktør Bjørn Klauer fra Huskyfarmen på Innset er skuffet når han nå får høre at NVE har vedtatt utbygging av nok et småkraftverk i området.

– Det er forferdelig. Jeg synes at vi i Bardu, og spesielt på Innset, har betalt nok med all den utbygginga som har vært her, sier han.

Fra før har de fått inngangen til Statkraft-turbinene bare noen steinkast fra gården og Ditti-kraftverket som ligger på andre siden av Veslvatnet. Klauers største bekymring har hele tiden vært for naturen, og han forklarer at utbygginga blir langs turstien for Troms turlag. Denne benyttes av folk som ønsker uberørt natur. Nå mener han naturen vil være ødelagt, og at det fører til at man må gå flere kilometer før man kommer til uberørt natur. Dette fører også til at Huskyfarmen mister mer av sine turområder. Etter utbygginga av Ditti-kraftverket er det blitt en godt synlig rørgate opp langs fjellsida, og selve Dittielva er skrumpet inn. Klauer sier han synes det ser forferdelig ut og frykter det blir like ille når Salvasskardelva kraftverk skal bygges av Statskog Energi AS.

– For meg er det uforståelig at man må gjøre det når man ikke har behov for mer strøm, sier Klauer.

Han er ikke i tvil om at han skal klage dersom det åpnes for det.

Gir seg ikke

Nordkraft Vind og Småkraft AS i Narvik søkte i 2011 om utbygging av småkraftverk i Skoelva. Inntaksdammen skal ligge ved Flåberget, og den 2,1 km lange rørgata er planlagt nedgravd på østsida av Skoelva ned til kraftverket, som skal ligge i dagen ved elva omtrent én kilometer ovenfor Bjørnsmo. Allerede før saken ble lagt ut på høring, sendte Skoelvas venner brev til NVE og Bardu kommune hvor de protesterte mot utbyggingsplanene. 53 innbyggere i Skoelvdalen skrev under på brevet, hvor de ba om at alle sider ved utbygginga ble belyst. Da NVE inviterte til befaring i august 2016, møtte også representanter fra Skoelvas venner opp. I tillegg stilte Fylkesmannen, Sametinget, reinbeitedistriktet og Forum for natur og friluftsliv i Troms på befaringa. Til tross for store protester ser det nå ut til at lokalsamfunnet må belage seg på utbygging av småkraftverk i Skoelva. Frank Tore Johansen fra Skoelvas venner er ikke imponert over beslutninga.

– Jeg syns det er tragisk at NVE har gått inn for utbygging av kraftverk i Skoelva. Dette er en sak vi ikke kommer til å gi oss i, sier han.

Johansen tror likevel det er langt fram i tid før Nordkraft finner det økonomisk forsvarlig å starte utbygginga.

– Bardu kommune har satt som krav at vannet må legges i rør ved hyttefeltene, og det kravet forventer vi at kommunen står på videre. Da blir det dyrt for utbyggeren, sier han.

Skoelva til departementet

De to kraftverkene vil til sammen produsere rundt 38,1 GWh strøm i et middels år, noe som tilsvarer strømbruken til rundt 1900 husstander. Saksbehandler i NVE, Rune Moe, forklarer at det er satt vilkår for de to småkraftverkene for å redusere de negative virkningene for de allmenne interessene.

– Det er snakk om smal anleggsbredde og å ta hensyn til reindrifta blant annet ved Skoelva, sier Moe.

Han forklarer at vedtaket gjelder kun tillatelse etter vannressursloven. Fylkesmannen og Sametinget har innsigelse i saken om Skoelva, og Moe forklarer at denne derfor sendes automatisk til Olje- og energidepartementet for endelig avgjørelse med mindre innsigelsen trekkes. Han forklarer videre at NVE har fattet vedtak i konsesjonsprosessen, og at det nå må utarbeides detaljplan som så må godkjennes.

– Først når den er godkjent, kan spaden settes i jorda, sier han.

Sentrale næringsparter og grunneiere har fortsatt mulighet til å klage på vedtaket. Dersom det ikke kommer inn klager på Salvasskardelva, går den nå videre for detaljplanlegging.

– Det kan ta betydelig lengre tid ved Skoelva, sier Moe.

Det lyktes ikke Nye Troms å få kontakt med ordfører Toralf Heimdal.

Salvasskardet kraftverk:

Beliggenhet: Sør for demninga ved Altevatn

Sør for demninga ved Altevatn Effekt: 8,9 MW

8,9 MW Årsproduksjon: 22,3 GWh

22,3 GWh Fall: 142 meter

142 meter Rør i tunnel: 2,8 km

2,8 km Inntaksdam i betong: Lengde 40 m, høyde 4 m

Lengde 40 m, høyde 4 m Middelvassføring ved inntaket: 3,4 kubikk/s

3,4 kubikk/s Planlagt minstevassføring: 260 l/s sommer, 160 l/s vinter

260 l/s sommer, 160 l/s vinter Utbygger: Statskog Energi AS

Salvasskardelva kraftverk vil være et elvekraftverk uten regulering, og driften av kraftverket må tilpasses tilgjengelig vannføring. Effektkjøring er ikke forutsatt.

Området benyttes av reindrifta samt til frilufts- og rekreasjonsformål. Anleggsfasens varighet vil totalt være ca. to år.

Det er allerede bygget en overføringstunnel fra Salvasskardelva til Altevatn. Det planlagte inntaket for en ny vannvei skal ligge et par kilometer lenger opp i dalen. Vannveien utføres som en kombinasjon av rør nedgravd i grøft, rørgate i tunnel og råsprengt tunnel og skal munne ut ved bredden av Altevatn ikke langt fra demninga hvor kraftverket skal ligge. Tunnelmassene skal deponeres i et område ved enden av demninga. Kraftstasjonen bygges i dagen og får adkomst via en ca. 50 m lang avgreining fra eksisterende traktorvei.

Ny vei fra dagens inntak og opp til inntaket vil følge eksisterende ATV-spor. Lengen blir ca. 1890 m. Denne veien vil etter at anleggsfasen er over, kunne reduseres noe i bredde og omfang og tilpasses terreng og omgivelser gjennom bearbeiding og revegetering, og eventuelle større utfyllinger i terrenget vil da fjernes.

Skoelva kraftverk:

Beliggenhet: Innenfor Bjørnsmo i Skoelvdalen

Innenfor Bjørnsmo i Skoelvdalen Effekt: 6,9 MW

6,9 MW Årsproduksjon: 16,5 GWh

16,5 GWh Fall: 95 meter

95 meter Rørgate: 2,1 km

2,1 km Inntaksdam i betong: Lengde 15 m, høyde 4 m

Lengde 15 m, høyde 4 m Middelvassføring ved inntaket: 1,76 kubikk/s

1,76 kubikk/s Planlagt minstevassføring: 800 l/s sommer, 200 l/s vinter

800 l/s sommer, 200 l/s vinter Utbygger: Nordkraft Vind og Småkraft AS

Området av Skoelva som er planlagt bygget ut, eies av tre grunneiere. Inntaksdammen skal ligge ved Flåberget nedenfor det rolig partiet oppe i dalen. Rørgata er planlagt nedgravd på østsida av Skoelva et par kilometer nedover, forbi et par hytter, til kraftverket som skal ligge i dagen ved elva ca. en kilometer ovenfor Bjørnsmo. Adkomstvei i byggeperioden vil hovedsakelig følge traseen til rørgata, som vil bli revegetert. Både Storfossen og Kløftfossen vil bli berørt. Det er planlagt anleggsvei med bru over Skoelva like ovenfor Kløftfossen.

I søknaden heter det at tiltaket er vurdert å få liten negativ konsekvens. På grunn av det relativt flate landskapet som i tillegg er skogkledd, er innsynet til fossene svært begrenset.

Området benyttes av grunneiere til noe småskala skogsdrift for eget forbruk av brensel. Det brukes også til turgåing, hovedsakelig langs eksisterende skogsvei.

Hjerttind reinbeitedistrikt bruker dalen i forbindelse med flytting av rein. Det finnes både ørret og røye i Skoelva.

I den reviderte søknaden om konsesjon fra Nordkraft står det ikke eksplisitt om de har til hensikt å effektkjøre det planlagte kraftverket. På spørsmål til Torbjørn Sneve i Nordkraft om dette, får vi til svar at det ikke er aktuelt å regulere eller effektkjøre anlegget i Skoelva. Til det er dammen for liten, og de ville uansett ikke få tillatelse til det av NVE, sier han. Dermed vil ikke vannstanden nedstrøms kraftverket bli påvirket.