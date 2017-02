 De minste barna lærer seg norsk utrolig fort

FORBEREDT: Marita Takvassbukt (f.v.) fra Storsteinnes skole, helsesøster Nina Johannessen og Trine Guttormsen fra Moan barnehage fikk verdifull innsikt i syriske flyktningers utfordringer på gårsdagens seminar. Foto: Lill-Karin Elvestad

STORSTEINNES: For barn, unge og voksne fra Syria kan det å forstå den norske kulturen by på problemer. Da er det greit at de som skal møte dem, har nødvendig kunnskap.

For å lese hele denne artikkelen må du ha et gyldig abonnement.