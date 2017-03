HALVVEIS I MÅL: Med ski på beina kan medlemmene av flyklubben nyte siste rest av vinter, og også være i stand til å rykke ut ved en eventuell lete- eller redningsaksjon i påskefjellet. Her Roald Andersen (nærmest) og Stein Jakobsen.

MÅLSELV: Sist søndag kunne nysgjerrige tilskuere bevitne at det landet et fly på elveisen i nerbygda. Det var Bardufoss flyklubb som gjorde sin kjære Army Cub klar for påskeskituren

