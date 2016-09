Byggevirksomheten svinger på Setermoen

Daglig leder i Nordbohus Midt-Troms AS, Frode Berg, spøker med at det ikke blir målselvtilstander ved E6 på Setermoen slik det var på Andslimoen.

– Hvis noen spurte om hvorfor vi ryddet tomta vi eier sør for gamle Coop Byggmix, ville vi si at det skulle bli potetåker.

Planene Nordbohus har for denne tomta er rett og slett å vise at det finnes tomt til industriformål i Bardu. Etter at Coop avviklet sitt byggevarehus på Setermoen, kjøpte Nordbohus eiendommene av Coop. Noe av bygningsmassen vil ifølge Berg bli til nye kontorer for Nordbohus. Over veien vil etter all sannsynlighet Handelsbygg reise sitt nybygg innen et par-tre år, så Berg seg positivt på utviklingen i industriområdet.

Bak skogbrynet

Norbohus har også kjøpt en eiendom bak Skogbrynet. Denne 6 mål store eiendommen er regulert til vei og boligbygging, men Nordbohus har ingen umiddelbare planer om å utvikle tomta til nye boliger.

– Eiendommen kom for salg, så kjøpte vi den, sier Berg.

Derimot har firmaet flere boliger på trappene i Øverjordet boligfelt: tre firemannsboliger samt to åttemannsboliger for boligbyggelaget. Det er så langt ikke solgt tilstrekkelig mange av de sistnevnte til at det blir en snarlig byggestart, men Frode Berg håper de kan komme i gang om ikke altfor lenge. Forsvaret har bedt om tilbud på boliger som skal ferdigstilles 2017, og Nordbohus skal levere inn tilbud.

Berg mener det går i rykk og napp med boligmarkedet på Setermoen. Noen gamle boliger har ligget for salg ganske lenge, og da til en kunstig høy salgspris. Derfor mener han det kan være like gunstig å bygg nytt.

– Det kan gå én måned og det er stilt og ingen bevegelse, så er det måneder vi selger to hus på Setermoen, sier han.