ENDRINGER: Det blir nå gjort noen endringer for å få denne busslomma like nord for Setermoen til å fungere. Etter at veien ble lagt om i området og ny busslomme kom på plass, har beboere omtalt busslomma som en skandale. FOTO: Knut Solnes

BARDU: Skilt med «forbikjøring forbudt» kommer, og det vurderes også et varslingssystem for den nye busslomma ved E6 like nord for Setermoen.

