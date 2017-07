KONSULENTBISTAND PÅ PLASS: Stillingsutlysninga for å finne Målselvs nye rådmann og Hogne Eidissens (t.h.) erstatter, er like rundt hjørnet. – Vi skal finne en som er bedre, sier ordfører Nils Foshaug med et lurt smil. (Arkivfoto: Ivar Løvland)