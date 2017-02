Blinker gult for elgfare

Onsdag ble det nye prøveprosjektet med elgvarslere med blinkende gult lys satt i drift. Ideen er Vegvesenets, og det er SafeZone som har utviklet teknologien. Nå skal den prøves ut på bilistene. Det er viltnemnda og Vegvesenet som gjennom varselskiltets teknologi og sms-er skal sørge for at det varsles med gult lys når det er elg i området langs E6 mellom Teigen i Takelvdalen og Olsborg. Dette er ei av fire teststrekninger i Midt-Troms og nordre Nordland som er med i prøveprosjektet.



– Vi er klar for å sende sms til varslingssystemet når det er elg i dette området. Dette er ei strekning hvor vi ofte rykker ut til viltpåkjørsler, og det er ei strekning med høy fartsgrense. Mange av smellene vi har hatt her, har vært svært kraftige. Vi skulle gjerne hatt flere slike i Målselv, forteller leder av viltnemnda i Målselv, Jørn Larsen.

Del to

Når varsellysene er innstilt på elgfare, vil det gule lyset blinke når biler nærmer seg skiltet. Det er lyslyktene som utløser lyset. Dette er en teknologi de ønsker å ta et skritt lenger, til prosjektets del to. Nå må viltnemnda kontaktes når det er elgfare slik at de kan stille skiltet inn til å varsle om elgfaren. I neste omgang håper idéhaverne at bilene selv kan varsle systemet om elgfare ved å blinke med billysene til skiltene.



– Men det er eventuelt del to av prosjektet. Vi har verken teknologien eller finansieringen på plass, og det vil vi ikke ha det første prøveåret. Men vi vil ta ideen med oss og jobbe for å få det på plass. Vi håper vi kan få dette til, fordi vi vil gjøre det vi kan for at bilister tar i bruk telefonen for å varsle om elgfaren. Vi ønsker oss en tryggere og lovlig måte, sier prosjektleder Henrik Wildenschild i Statens vegvesen.



Selskapet som har utviklet teknologien for del en av prosjektet, blir gjerne med.



– Dette har vært spennende å jobbe med, og vi er spent på hvilke effekter det gir, sier Jarle Veland i SafeZone.

Har fartsmåler innebygd

I første omgang er det kun skiltet som kan varsle bilistene om viltfaren. Det håper Vegvesenet og viltnemnda gjør at farta går ned. Det er kanskje ikke mulig å forebygge alle viltpåkjørsler, men jo lavere fart et sammenstøt skjer med, jo bedre vil det gå med de involverte.



– I Sollibakken hadde vi nylig to sammenstøt som var temmelig kraftige. Senest sist søndag rykket vi ut til Takelvdalen, til en elgpåkjørsel hvor vi måtte stenge E6 i en halv time mens rydningsarbeidet pågikk. Vi håper at disse varslerne gjør at det blir langt færre sammenstøt mellom trafikanter og elgen, sier Larsen.



Det er montert radar i varslerne. Dermed vil det bli målt om bilistene senker farta når det gule blinkelyset er på. Prosjektlederen forteller at denne radaren ikke kan brukes til å gi bilister fartsbøter, men informasjonen er viktig for dem å ha med videre. Wildenschild minner bilistene om at null blinkende varsellys ikke nødvendigvis er ensbetydende med at det ikke finnes elg i området.



– Folk må fortsatt være oppmerksom på at det kan være elgfare. Blinklyset gir verken en garanti for eller mot elgmøter for trafikantene, sier han.