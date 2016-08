Ble feilaktig beskyldt for fiskejuks

MÅLSELVPATRIOT: Fisker Rolf Pettersen ble provosert over beskyldningene fra MJFF om tyvfiske det var fysisk umulig at han kunne begått. Fiskeutvalget hos MJFF beklager det inntrufne, men mener også at hele episoden kunne vært unngått, dersom Pettersen bare hadde klargjort situasjonen fra starten av. Foto: Vera Lill Bjørkhaug