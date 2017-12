Bil dumpet hos Rema 1000

NEDSNØDD BIL: Kjøpmann Yngve Hakestad ved Rema 1000 på Bardufoss håper at eieren av denne bilen snarest fjerner den fra butikkens parkeringsplass. Bilen har stått der i over tre måneder. – Det er ikke bra at folk setter fra seg kjøretøy hos oss og bare stikker herifra, sier han. FOTO: MORTEN KASBERGSEN