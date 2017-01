Beslagla førerkort etter ulykke

Siste nytt i Nyheter

Kan vinne bjørne-priser i Berlin filmfestival



MÅLSELV: «Oskars Amerika» og «Bright Night» skal vises under Berlin internasjonale filmfestival. Begge filmene har mulighet til å vinne høytsvevende priser.

Godt år har skapt arbeidsplasser Filmcamp



MÅLSELV: I 2016 ble det produsert åtte spillefilmer og én TV-serie på Filmcamp i Øverbygd. Dette har ført til etablering av flere selskaper på Filmcamp.

Avviser prosjekteringsfeil BARNEHAGEBYGG



BARDU: For to uker siden oppsto det plutselig sprekker i en bærebjelke i Lappraen barnehage på Setermoen. I en fersk rapport fra Sweco er konklusjonen at det ikke foreligger prosjekteringsfeil, og at bjelken har tilstrekkelig kapasitet.

Opplever at kundene kommer tilbake Næringsliv



MÅLSELV: I forrige uke fikk Rema-kjøpmann Vegar Gystad merke at kundene hadde snudd ryggen til butikken på Bardufoss. Nå har situasjonen endret seg.

– Forsvaret i nord er ekstremt viktig FORSVARSOMSTILLING



MÅLSELV/BARDU: Senterpartiets fremste forsvarspolitiker kommer til Bardufoss i slutten av januar. Barduordføreren forventer forpliktende valgkampløfter fra partikollegaen.

Vil bygge ut to elver i Bardu SMÅKRAFTVERK



BARDU: Norges vassdrag- og energidirektorat har vedtatt at det skal bygges småkraftverk i Skoelva og Salvasskardelva. Dette blir ikke godt mottatt verken av reiselivsaktør Bjørn Klauer ved Huskyfarmen på Innset eller Skoelvas venner.

Politiet velger Bardu Politireformen



BARDU: Politidirektoratet har besluttet at Setermoen blir administrasjonssted i et nytt lensmannsdistrikt i Midt-Troms. Målselv, Balsfjord og Ibestad får mindre kontorer.

Hæren og Forsvarsbygg i dialog DRONER



BARDU: Hæren og Luftforsvaret er nå i gang med å utarbeide krav og retningslinjer for bruk av skytefeltet i Mauken-Blåtind til droneflyging.

Høster naturens medisin Samisk folkemedisin



MÅLSELV: Ronald Kvernmo høster soppen chaga slik som hans samiske forfedre har gjort i århundrer. Sjamanen merker at interessen rundt naturmedisinen øker hvert år.

Ønsker å representere kundene i SNN Økonomi



BARDU: Kundene til Sparebanken Nord-Norge skal denne uka velge nye representanter til bankens representantskap. Trond Viggo Opdal er en av kandidatene.

Landbruksmessa jubilerer Landbruk



BALSFJORD: Siste helg i juni er det igjen duket for Nord-Norge største fagmesse for landbruket. Et aldri så lite jubileum når messa skal arrangeres for 20. gang.