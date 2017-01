Berømmer innsatsen til 339 skvadron

Torsdag kveld fikk brannsjefen i Bardu henvendelse fra 110-sentralen om hyttebrann i Storbukta ved Altevatn. Stedet ligger ca. 16 km fra dammen hvor veien slutter. Han rekvirerte derfor helikoptertransport fra Bardufoss og satte brannmannskapene i sving.

– Det som er utfordring for oss her i landsdelen, er de store avstandene. Altevatn er en utfordring siden det er hytter langt inne, opp til flere mil fra adkomstvei. I den forbindelse er det å kunne trekke veksler på en ressurs som 339 skvadron uvurderlig for utøvelse av beredskapen vår, sier han.

Og det gjelder ikke bare i vårt område, mener han, men også andre steder når for eksempel folk går seg vill og Røde Kors eller politiet trenger å få fraktet utstyr inn til søkeområdet.

Vind og kulde

Da de kom fram til hytta, var den overtent. Helikoptret hadde med seg mannskaper, slange og pumpe. Men de hadde værforholdene imot seg. Brann- og redningstjenesten i Bardu kjører ukentlig test av utstyret etter en vedlikeholdsplan, og pumpene var blitt prøvekjørt dagen før. Men likevel:

– Det vi opplevde er inne, var kulde, sterk vind og føyke, målt til ca. 30 effektive kuldegrader. Pumpa fikk vi ikke start på, sier han.

Derfor hentet helikoptret ei ny pumpe fra Setermoen, samt flere mannskaper. Like før ble denne pumpa prøvekjørt slik at den skulle være varm når den kom inn til området. Pumpa fikk de nå start på, men de møtte nye problemer. Vannkilden var i utløpet av ei elv et stykke unna nede ved vatnet. De fikk hull på isen og forsøkte å etablere vannforsyning. Men kulda gjorde at vannet frøs, og de fikk ikke vann gjennom pumpa. Derfor måtte de se at hytta, ei dobbelthytte, brant ned. Mannskapene fikk likevel reddet uthuset ved å dekke det til med snø. Også den gunstige vindretningen gjorde at brannen ikke spredde seg dit.

Fyrte i ovnen

Da Nye Troms snakket med politiet om saken fredag, fortalte politioverbetjent Ragnar Schjølset ved Målselv lensmannskontor at personene i hytta hadde forsøkt å slukke brannen som etter hvert tok overhånd. De fikk bli med i helikopteret ned for mulig legesjekk.

Hytta hadde ikke innlagt strøm, og etter alt å dømme var årsaken til brannen fyring som kom ut av kontroll. Ettersom politiet fredag ennå ikke hadde avhørt personene i hytta, ville Schjølset ikke bekrefte brannårsaken. Det vil imidlertid ikke bli satt i gang etterforskning av saken, da politiet skal ha en god formening om hva som hadde skjedd.

Bekymret

339 skvadron fraktet til sammen ni brannmannskaper, slanger og to pumper og gjorde to vendinger begge veier.

– Vi er veldig takknemlig for at vi har mulighet til å bruke 339 skvadron, sier brannsjef Kristen Finmark, selv om de denne gang ikke klarte å redde hytta.

Han er bekymret for beredskapen om helikoptrene forsvinner fra Bardufoss.

– Ut fra den situasjonen vi har i denne landsdelen, mener jeg det er av uvitenhet om den sivile beredskapen hvis de må flytte.

Han håper derfor landmaktutredningen vil kaste lys over betydningen 339 skvadron har for utøvelse av også den sivile beredskapen.

– Vi håper 339 skvadron vil bestå på Bardufoss, fordi de er en stor ressurs for Troms og landsdelen, sier Finmark.