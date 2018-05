Ber lokale aktører om veihjelp

TRENGER VEI HIT: For at beboerne ved ØSO og andre bevegelseshemmede skal komme seg til gapahuken, må veien opprustes for litt over 100.000 kroner. Så langt mangler Fysak Målselv 43.000 kroner for å kunne gå i gang med arbeidet. - Vi håper noen er interessert i å hjelpe oss med litt penger, sier Anita Hilstad. FOTO: Fysak Målselv