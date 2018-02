BEKYMRET: Museumsdirektør Lisa Gay Bostwick tror Midt-Troms Museum vil lide dersom ansvaret for regionmuseene flyttes over til fylkeskommunene. Her fra ei vandreutstilling ved museet. (ARKIVFOTO: CATHRINE SKOGHEIM)

MÅLSELV: Ekspertutvalget for regionreformen har foreslått å flytte ansvaret for de regionale museene fra staten til fylkeskommunene. Museumsdirektøren i Midt-Troms museum er bekymret for museets fremtid dersom forslaget vedtas.

For å se hele dette innholdet må du ha et gyldig abonnement.