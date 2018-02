PÅ KANTEN: Hedda Brox (t.v.), Silja Karlsen og Viktoria Olsen Tollefsen fra elevrådet ved Sand skole gleder seg, i likhet med resten av elever og ansatte, over at bassenget skal renoveres. – Nå slipper vi flere timer i buss for å få svømmeundervisning, sier de. FOTO: Lill-Karin Elvestad