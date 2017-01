Bardu bruker mye på idretten

Nye Troms kan i dag presentere en stor oversikt over hvor mye penger kommunene bruker på drift innen idrettslige formål. Og vi kan ta «konklusjonen» først: Bardu spanderer forholdsvis mye på idrett, i hvert fall i 2015, målt etter netto driftsutgifter per innbygger. Balsfjord er i den andre enden.

Sammenslåtte poster

Det er to poster på kommunedriften som omhandler utgifter knyttet til idrett. Det er «netto driftsutgifter til idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg» og «Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og anlegg».

Tallene er rapportert inn til staten av kommunene selv og er publisert gjennom Statistisk sentralbyrå (SSB). Vi har slått sammen de to postene etter anbefaling fra byrået, som påpeker at man erfaringsmessig ser at kommunene noen ganger kan ha problemer med å skille hva som skal føres på de to postene.

Dette brukte Bardu

Bardu kommune hadde nesten 4,7 millioner kroner i netto driftsutgifter til idrettsaktiviteter i kommunal regi og støtte til lagene i 2015. Inkludert er også alle utgifter til drift og vedlikehold av kommunale idrettsbygg med i statistikken. Og da snakker vi om alt fra renholdsarbeid, via lyspærer og lønn til vaktmester, til vann og avløp. Det dreier seg altså om hva kommunene bruker av midler til drift. Eventuelle brukerbetalinger eller andre inntekter er altså trukket fra.

I Balsfjord kommune var det netto driftsutgifter pålydende 1,3 millioner kroner til idrettslige formål. Målselv opererer med 4,4 millioner kroner på de to postene.

Investeringer i nye idrettshaller eller annet føres i helt andre poster, og er ikke med i grunnlaget her. Selv om kommuner har skilt ut eiendomsdriften i egne foretak, er regnskapet med i disse tabellene – da vi her har brukt det som heter konserntall.

Svære forskjeller

Vi har målt utgiftene per innbygger og kommer til at snittet i hele Norge ligger på 551 kroner per snute. I Bardu kommune blir gjennomsnittet på hele 1163 kroner, som er klart mest i Indre Troms. Balsfjord får bare 233 kroner å slå i bordet med, mens Målselv ligger på 655 kroner per snute.

Det er nokså store forskjeller på dette punktet blant de 428 medlemmene i kommune-familien i Norge. Da må en også ha i minne at det er store ulikheter i kommunestrukturen rundt om, og at småkommuner derfor ofte er å se høyt opp på tabellene. Bykle i Aust-Agder har under tusen innbyggere og har hele 4298 kroner per innbygger til idrett – som er mest i Norge.

Bardu er på denne landsoversikten oppe som nummer 42. Mens Balsfjord er på 354. plass og Målselv nummer 135.

I Troms er det Salangen kommune som har størst utgifter per innbygger, med 1402 kroner, med Bardu som nummer to. Sist i Troms er Kvænangen kommune, hvor man ifølge SSB går i null.