Balsfjordbønder hedret for topp melkekvalitet

SØLVTINEMOTTAKERE 1: Wenche og Ole Sørensen har produsert melk av topp kvalitet ved Takvatnet i ei årrekke. Mandag ble de hedret med Sølvtina for dette. FOTO: TINE

Melkeprodusenter på to gårdsbruk i Balsfjord fikk denne uka TINEs høyeste utmerkelse for topp melkekvalitet i 15 år. Det betyr at Wenche og Ole Sørensen nå har Sølvtina, og det samme har Julia og Torgrim Øwre.

