Åpnet Besøkssenter rovdyr

Det var festdag i parken torsdag ettermiddag, med en omfattende besøksliste der blant andre fylkesordfører, representanter for Fylkesmannen, Miljødirektoratet, SNO, Forsvaret, reiselivsnæring og en rekke ordførere kom på besøk.



Parken har for så vidt hatt et rovdyrsenter, men da i langt mindre skala enn det som nå er åpnet. Nå skifter de også navn til Besøkssenter rovdyr, der ett hundre kvadratmeter i parkens hovedbygg er gitt plass til senteret.



Der finner man interaktive skjermer som på en god måte informerer om de fire store rovdyrene våre, både på norsk og engelsk. Her finner man utstoppede dyr, skinn av dyr, skjelett av dyr og massevis av lett tilgjengelig informasjon om ulv, jerv, gaupe og bjørn på store plakater i senteret.

Rovdyrskole

Det er Miljødirektoratet som har autorisert senteret i Salangsdalen, på lik linje med de andre to rovdyrsentrene i Norge som er i Namsskogan og på Flå.



Daglig leder i Polar Park, Heinz Strathmann, og Kjetil Hognestad, som skal styre besøkssenteret, var naturlig nok i feststemning i går. Tilbakemeldingene kom spontant fra de besøkende og var udelt positive.

– Vi er så superfornøyd med dette informasjonssenteret. Det er en rovdyrskole, vil jeg si. Dette gir oss muligheten til å møte gjestene våre på en helt annen måte enn før. Det vi har fått her nå, er et verktøy i kunnskapsformidling om rovdyr og om rovdyrkonflikten, sa Strathmann.



Han sa til Nye Troms at dagen var en stor dag for Polar Park og en milepæl i utviklingen av parken.

Et knutepunkt

En rekke gjester tok ordet under åpningen. Blant andre styreleder i Polar Park, Lars Skjønnås, som sa at parkens styre er kry over senteret som nå er på plass.

– Dette er et etterlengtet tilbud som skal ha en viktig rolle på vegne av samfunnet. Og det er jo en debatt som er høyaktuell i disse dager, så dette senteret passer veldig godt inn i dagens politiske hverdag, sa Skjønnås.



Rovdyrsenteret er åpent for alle, og det er gratis adgang. Det er Miljødirektoratet står bak senteret med økonomiske bidrag, og direktoratet stilte da også på åpningen med Veronica Sahlén.

– Senteret har en viktig oppgave i et konfliktfylt tema, og vi ser at et slikt senter vil være et viktig knutepunkt for å lære om rovdyr og samfunnsdebatten, sa hun.

Åpnet med stolthet

Også barduordfører Toralf Heimdal hadde ordet og sa senteret vil gi et viktig bidrag for å øke forståelse og sette i gang refleksjoner. Bitten Hanstad, som representerer landbruksnæringa, ga parkens leder et flott saueskinn og sa blant annet at hun har håp om at senteret kan skape forståelse og bidra til riktige vedtak til riktig tid.



Da alle talene var unnagjort, var det fylkesordfører Knut Werner Hansen som klippet snora, og som erklærte senteret for åpnet.

– Dette er stas, og dette er noe vi er stolt over både i fylkeskommunen og i kommunene rundt her, sa han.



Senteret er ment å være arena for undervisning og formidling i rovdyrkonflikten, og det gir solid informasjon om rovdyrene våre på en engasjerende måte.

– Et læringssted og utstillingssted der besøkende kan tilegne seg informasjon om de fire store rovdyrene. En viktig målsetting med senteret er å bidra til å skape større forståelse mellom parten i rovdyrdebatten og rovviltets rolle i norsk natur, sa prosjektleder for senteret, Kjetil Hognestad, til Nye Troms da han inviterte til åpning.

78-åring snekret sammen senteret

78 år gamle Gudmund Haaksvold fikk rosende omtale og blomster under åpningen av rovdyrsenteret. Pensjonisten som bor noen kilometer lenger inn i dalen, har vært snekker og montør under oppbyggingen, og den tidligere gårdbrukeren synes det har vært en interessant jobb.

– Spennende og utfordrende, sa den spreke pensjonisten om jobben.



Han er rett som det er innom Polar Park og bidrar med sine snekkerkunnskaper. Sist laget han rampe til parkens store zipline.

– Det var enkle tegninger og greit å holde på, selv om vi måtte tilpasse noe som ikke passet helt. Det ble jo til at vi holdt på her helt til i går kveld, smiler pensjonisten, som har eget snekkerverksted hjemme.