Åpner sesongen med ølsmaking og skitriks

Ronny Bjørnslett er F & B manager i Målselv fjellandsby og ser fram til å åpne skisesongen med et pang. De har allerede hatt alle bakkene åpne de to siste helgene, men denne helga blir den offisielle starten.

– Vi håper det blir veldig mye liv, sier Bjørnslett.

Blant annet skal den nye snøparken åpne. Tidligere lå den i Rognmobakken, men nå er den flyttet til Toppskaret hvor den er nærmere restauranten og området hvor flest folk er sentrert. Men aller først er det de voksne som skal få feire en ny skisesong, for åpningshelga starter på fredag med ølsmaking. Christian Riksheim fra Bryggeri13 i Tromsø kommer for å gi øl-glade mennesker en reise gjennom forskjellige øltyper.

– Han skal også fortelle om sin bakgrunn og hvordan de produserer øl, sier Bjørnslett.

Han forteller at de skal stille med småretter og snacks som serveres i løpet av ølkurset. Det blir løs prat underveis med mulighet for å stille spørsmål, og Riksheim bruker historier for å fortelle hvorfor ølet er som det er. Bjørnslett forklarer at de som ønsker å delta på smakinga, enten kan kjøpe billett på velkomstsenteret eller sende epost til Fjellandsbyens booking.

Aktivitet for alle

Lørdag og søndag stiller Lofoten Ekstremsport med Bagjump. Dette kan beskrives som en stor, luftfylt madrass som man kan øve på å gjøre forskjellige triks med uten å få vondt når og om man faller. Siden den er i Fjellandsbyen denne helga, er det naturlig at man kan øve seg på triks med ski, snøbrett og til og med akebrett. Bjørnslett understreker at av sikkerhetsmessige grunner er det ti års aldersgrense på Bagjumpen.

– Denne helga tester vi om det er en suksess. Blir den det, vil vi kjøre dette flere ganger i løpet av sesongen, sier Bjørnslett.

Lørdagen står Mydland for grillinga, og de som ønsker det, kan ta seg en pause eller nyte maten i en iglo som Fjellandsbyen har laget. Bjørnslett er glad for at de har fått masse snø og håper været holder i helga.

– Vi håper på en pangsesongstart, slår Bjørnslett fast.