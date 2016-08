Åpner for garnfiske i Sagelvvatn

Det er Sagelvvatn utmarkslag som ønsker begrenset garnfiske i vannet.

– Vi gjør dette fordi vi ønsker å ta opp småfisk, så dette er et kultiveringstiltak, sier sekretær Jens-Olav Løvlid.

Maks 22 millimeter

Han forteller at det vil bli tillatt bruk av garn med maks maskevidde på 22 millimeter.

– Røyebestanden ser ut til å holde seg i sjakk, mye takket være rusefiske, men også på grunn av at storrøye og større ørret spiser smårøye. Bestanden av ørret har derimot økt betraktelig, og det er et stort behov for å ta ut småørret, sier Løvlid.

Han ber folk som benytter seg av garn om å gi rapport om fisket.

– Vi er avhengig av å få tilbakemelding, for ellers så jobber vi i blinde, sier Løvlid, og minner om at hver fisker kan benytte to garn daglig i syv dager.

Løvlid sier at hvis man opplever at større fisk går fast i garnene, vil det ikke være aktuelt å fortsette med dette prøvefisket.

– Vi ønsker at det blir tatt opp småfisk. Klarer vi dette, vil vi evaluere tiltaket og se på muligheten for å gjøre det samme neste år, sier han.

Fortsetter med oppsyn

På spørsmål om det i dag er mye ulovlig bruk av garn i vannet, opplyser han at det i sommer er meldt om folk som har fått fisk med tydelige merker etter garn.

– Vi har ikke kommet over bruk av garn i år, men har tidligere levert inn ulovlig satte garn. Vi foretar oppsyn med jevne mellomrom, og det vil vi fortsette med. Bruk av garn er normalt ikke tillatt i vannet, men som sagt åpner vi nå for bruk av garn i kultiveringsøyemed, avslutter Jens-Olav Løvlid.