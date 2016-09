Åpner brannstasjonene for folket

– Åpen dag har blitt en fantastisk fin tradisjon i september hvert år. I fjor var det rundt 250 000 besøkende på landsbasis. Arrangementet samler voksne og barn til morsom læring med en alvorlig undertone, idet vi går inn i ei årstid der antall boligbranner vanligvis øker i takt med at vi trekker innendørs, skrur på varme, fyrer i ovnen og tenner lys, sier Kjetil Østli i Målselv brann og redning i ei pressemelding.

Nye tall viser at høsttradisjonen med åpen dag på mange av landets brannstasjoner fortsatt er viktig for å redusere omfanget av alvorlige boligbranner. I anledning årets brannvernuke har TNS Gallup utført en undersøkelse for If Skadeforsikring, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Norsk brannvernforening. Den viser at 9 av 10 ikke har avtalt møtested i tilfelle brann, at 1 av 3 ikke kan nødnummeret til brannvesenet, og at 1 av 4 er usikre på om slokkeapparatet fungerer.

– Begynner det å brenne, er du og familien veldig overlatt til dere selv i de første livsviktige sekundene og minuttene. Da er det ikke tid til å gruble over hvor det er trygt å rømme, google hvem dere skal ringe til eller pakke ut brannslokningsapparatet av emballasjen. Det er kun gjennom å ha brannøvelse hjemme dette kan trenes på, sier konserndirektør Morten Thorsrud i If, som er en av medarrangørene til åpen dag på brannstasjonene.

Folk kan besøke hele 17 brannstasjoner i Troms førstkommende lørdag. I Nye Troms sitt dekningsområde holder Storsteinnes brannstasjon og Øverbygd brannstasjon åpen dag.