Anmelder forsøpling

Haukland har ikke kjennskap til hvor lenge skrotet har ligget der, men forteller at siden han kjøpte huset på Nordli for et par måneder siden, har søppelbegeret fortsatt å vokse. Skrotet ligger rett ved grensa til hans egen tomt, og nå frykter Haukland at det skal vokse seg inn på hans eiendom.

– Det første jeg ser når jeg kommer ut døra, er det søppelbegeret her. Sånn skal det ikke være, det er rett og slett utrivelig. Nå nærmer det seg min tomtegrense, og jeg vil ikke ha det på min eiendom, forteller Haukland til Nye Troms.

I tillegg til forsøpling, er bekken ved eiendommen, forurenset av kloakk, ifølge Haukland. Han har sett seg lei på forholdet, og forteller at han kontaktet Bardu kommune for bortimot to uker siden, men at han føler at saken ikke blir tatt på alvor.

Befaring

Bardu kommune bekrefter å ha opprettet en sak i forbindelse med klagene på forsøpling på eiendommen på Nordli. De forteller at saken ble tatt tak i med en gang de mottok den skriftlige henvendelsen fra Haukland.

– Vi kontaktet grunneier rett etter at vi mottok henvendelsen for å få ei orientering om forholdet. Prosessen innebærer at vi først har varslingsplikt på tilsyn. Deretter setter vi en rimelig tidsfrist slik at grunneier skal få tid til å ordne opp og ta tak i saken. Til slutt vil vi ha ei befaring hvor vi skal godkjenne at tiltaket er gjennomført, sier Sindre Dahle, enhetsleder for vann og avløp.

Han forteller at det er planlagt ei befaring med grunneier i neste uke, og at da vil kommunen også begynne prosessen med oppryddinga av avløpet.

– Vi har i lengre tid jobbet med vannledninga og vannproblematikken på Nordli. Det har vært dårlig over mange år, men vannlekkasjen blir nå eliminert. Forholdene i bekken har vi imidlertid ikke vært klar over, og heller ikke forsøplinga. Vi har ingen grunnlag til å spekulere i om det er kloakk, og kan ikke uttale oss før vi har fått kartlagt situasjonen og gjennomført prøvetaking, sier han.

Miljødepartementet

Også lensmannskontoret i Målselv bekrefter å ha mottatt en anmeldelse på forholdet. Saken vil bli registrert i løpet av uka, forteller politioverbetjent, Ragnar Schjølset.

– Etter saken har blitt registrert, vil det gjøres ei vurdering på hvordan den skal håndteres videre og hvorvidt den skal etterforskes eller ikke, sier han. Jan Haukland synes skrotet er sterkt skjemmende, og ønsker fortgang i saken. Han vil ta saken videre dersom politiet og kommunen ikke foretar seg noe i nærmeste framtid.

– Vi har en miljøminister og De Grønne som roper «miljø» og proklamerer grønne skifter overalt. Jeg forventer derfor at saken blir tatt hånd om med en gang. Jeg kommer til å kontakte Fylkesmannens miljøavdeling, og nytter ikke det, går jeg videre til Miljødepartementet. Sånn skal det ikke se ut i norsk natur, avslutter han.