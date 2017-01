Skaper gråstein om til gull

Hver eneste dag leveres det brukte ting til Sandbukt. Hit kommer klær, bøker, hyller, cd-er, aviskurver, fat, baljer, kakebokser, kurver og stoler, for å nevne noe, i en jevn strøm.



– Sist sommer var det sånn trykk på leveringa at vi måtte ha en person stående i mottaket hele tiden. Hvis ikke, hopet det seg opp, sier Anne Liv Forsberg, arbeidsleder i vekstbedriften Sandbukt AS.



Hun konstaterer at det er en økende mengde ting og tang som leveres til bedriften. I takt med at velstanden og kjøpekraften øker, øker også behovet for å kvitte seg med det gamle.



– Mange uttrykker lettelse for at de kan levere hit det de ikke skal ha mer, i stedet for å kaste det. Da vet de at det kan komme til nytte hos noen, sier Forsberg.



For det er akkurat slik det er: Det som for noen er søppel, er for andre gull.

Trendy

For på redesignavdelinga står Jorunn Sandnes og skaper gull av gråstein. En slitt, gammel krakk får puss, stell og ny maling. Og vips: Ny eier. En vinholder blir ei flott hylle til å ha på veggen. Et matt emaljefat blir nytt og spennende med betongpasta. En klassisk respatex-stol får et muntert uttrykk med nytt, prikkete trekk. Etter en runde med kreativ pleie hos Jorunn, finner de gamle, utkasserte tingene nye eiere.



– Det er kjempeartig å få lov til å skape om ting som deretter blir solgt i butikken. Det gir motivasjon til å holde på, sier hun.



Sandnes har alltid vært en kreativ og skapende sjel og har dermed funnet sin optimale arbeidsplass på Sandbukt. Her har hun jobbet siden september, og redesignavdelinga har fått ny oppsving takket være hennes evne til å se nye muligheter i gamle ting.



– Det er trendy med farger igjen, etter at man lenge har hatt sansen for bare hvitt. Folk vil ha fargeklatter i husene sine nå, og alt er lov, sier Sandnes.



– Det er også en trend å kjøpe brukt og redesignet. Mange av kundene våre er miljøbevisste, og det passer inn i vår tankegang på Sandbukt, sier Anne Liv Forsberg.

Økende behov

Det er ikke bare møbler som trylles om. En lysestake og et fat blir til et kakefat på stett. Militærtelt blir til vesker. Radiokabinett blir til et bord med hylle under.



– Her får du kjøpt ting som det bare finnes én av, smiler Jorunn Sandnes og vurderer en trehvit aviskurv.



Den kan bli en artig fargeklatt med noen penselstrøk maling.



– Hva som er salgbart, vet vi ikke før vi har prøvd. Men småmøblene går ofte ut ganske så fort. Vi har en del kunder som er her jevnlig for å jakte godbiter, sier Anne Liv Forsberg.



Bruktbutikken på Sandbukt har eksistert i mange år og er ikke bare et viktig økonomisk element for bedriften. Den genererer også ulike arbeidsoppgaver for dem som jobber her, enten de er her for arbeidsutprøving eller er permanent ansatt. Men redesignavdelinga er av nyere dato, i takt med at retrovarer ble «in».



– Nå er faktisk situasjonen den at vi trenger mer areal både til bruktbutikken, redesignavdelinga og flere andre avdelinger. Derfor skal vi i gang med å bygge om. Vi gleder oss til å få bedre plass, sier Anne Liv Forsberg og går for å ta imot en ny leveranse brukte ting.