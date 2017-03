Kåret til Årets hagelag i Troms

GLADE PRISVINNERE: Anne-Sofie Fyhn Hansen, leder for Hageselskapet i Troms (t.v.) hadde sist uke gleden av å dele ut prisen for Årets hagelag 2016 til Målselv hagelag ved leder Anne Berit Fosli (nr. to fra venstre), Lajla Husvik, Magna Aasmo og Sølvi Pedersen. Foto: Privat