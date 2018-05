Siste dans for Dans Målselv?

INGEN DANS PÅ ROSER: Dans Målselv har vært et godt tilbud for mange danseglade i alle aldre i ei årrekke, men nå er videre drift av klubben truet dersom ikke et nytt styre kommer på plass på det ekstraordinære årsmøtet neste tirsdag. Men i kveld er det full fart, for da har klubbens dansere vise fram det de kan i Istidportalen. Her fra oppvisninga i Istindportalen i 2016. FOTO: MAIKEN KIIL KRISTIANSEN.