Ønsker digitalt flygel

Han har derfor sendt et innspill til Målselv kirkelige fellesråd, hvor han foreslår å kjøpe et digitalt flygel som kan erstatte pianoet som står i kirkerommet i dag.

– Målselv kirke er en av de flotteste akustiske arenaene vi har i Nord- Norge, og den fortjener et skikkelig instrument, sier Eriksen.

Et digitalt flygel er et elektronisk flygel som ser ut som et vanlig flygel, men er mye lettere. Flygelet har digitale lyder som er hentet fra de store konsertflyglene rundt i verdenen, noe som vil gi en god kvalitetslyd for en mye gunstigere prislapp enn et klassisk flygel. Eriksen har spilt en del på pianoet som nå står i Målselv kirke og mener det er slitt og har dårlig klang. I tillegg må det stemmes kontinuerlig.

– Alle kirkene i Målselv ønsker sang og musikk i kirkene som tradisjonsbærer. Folk vil få en større, musikalsk opplevelse med et skikkelig tangentinstrument, sier Eriksen. I tillegg mener han at et slikt flygel vil pynte opp kirkerommet. Digitale flygler kommer i alle prisklasser, men ifølge Eriksen når ikke de billigste opp på et nivå som yter rettferdighet til Måls-

elv kirke. Eriksen har foreslått et flygel til rundt 84 000 kroner til fellesrådet, og han håper at de har økonomi til å investere i dette. Ifølge Eriksen er dette flygelet på et nivå som vil gjøre musikkopplevelsen bedre.

– Du vil oppleve kvalitetslyd, og min påstand er at det er en investering i fremtida, sier han.

Det lyktes ikke Nye Troms å få kontakt med Målselv kirkelige fellesråd.