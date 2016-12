Lo jula inn i Dølahallen

Revylaget til UL Bardujord er lokalrevy med stor L. De trives åpenbart med det og tar heller ikke sikte på å belyse verdensproblemene i større målestokk enn nettopp det lokalt betingede. Dette er et konsept som etter alle solemerker slår godt an hos befolkninga i Bardu som helhet, og ikke kun på flatene øst for elva i Øvre Bardu. Årets nisserevy trakk litt over hundre besøkende på fredag og 170 stykker til revy og grøtfest lørdag. Den påtroppende julestemninga ble ytterligere forsterket av alle nissekledte publikummerne, av dem også mye ungdom, som myldret rundt inne på Dølahallen.

Til sangene hadde revylaget god hjelp av et stødig nisseorkester bestående av Pål Ovenstad, gitar, Hanna Heggås, bass, Tor Helge Simonsen, tangenter og Morgan Trøen Moan, trommer. Revyen hadde skrevet nye tekster til populære sanger, alt fra Sondre Justad til Marcus & Martinus, med et lite innslag av Black Sabbaths «Iron Man» til ære for USAs nye president. Halvor Eggen bisto med lys og lyd, og ettersom han selv har lang fartstid i revylaget fra tidligere, har han trolig også bidratt med ett og annet godt råd til aktørene på scenen.

Naturlig komisk talent

En kan knapt si at velskrevne manus og stram regi var det som kjennetegner nisserevyen i år. Men det tok de18 aktørene til gagns igjen i sin sceneopptreden, med absurd humor, naturlig komisk talent og et persongalleri som flere ganger gjorde det umulig å ikke knekke sammen av latter. Jeg mistenker revyen for å ha det minst like artig på øvingene i forkant som på selve forestillinga. Revyen bød i år på på supre enkeltprestasjoner og tidvis glitrende samspill. Det er disse karakterene og typene som langt på vei bærer revyen. Ikke monologene. Heller ikke sangene, selv om disse er gode, og Grimnes ikke minst, er en helt utmerket sanger. Litt av den sedvanlige skittkastinga de lokale bygdesamfunnene imellom hører med og var selvsagt med også i år. Nå skal det sies at Donald Trump fikk et nummer i revyen, det samme gjorde naturligvis også Therese Johaugs lepper. Men ellers var det for en stor del lokale helter i bardusamfunnet, også lokalpolitikere, som fikk passet sitt påskrevet av nisserevyen denne gangen. Ekstra finurlig var det at elementer gikk igjen i noen numre, og én av disse røde trådene – eller skal vi kanskje heller si hvite ulltrådene – var Øvre Bardus nye våpen mot bjørn, de høyteknologiske innfiltreringssauene.