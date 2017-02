Nå er Bjartes medaljesamling kommet hjem

PÅ PLASS PÅ BARDUFOSSTUN: Kombinertløper Bjarte Engen Vik forteller at den individuelle OL-gullet fra 1998 er premien han er mest stolt over. Og konge- og damepokalene fra Holmenkollen er blant dem han har best minner fra.

Nå er de og alle de andre premiene hans samlet på Bardufosstun