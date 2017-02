Mindre konkurransepreg på UKM

UKM Målselv arrangeres i Istindportalen lørdag 18. februar. Det er påmeldt 13 sceneinnslag, fire kunstinnslag og én film. Ifølge produsent Brynjar Strømholt Bremnes i Ung arrangør blir det et variert program både på scenen og i utstillinga. Dans, turn, skulpturer, tegninger og musikk er noe av det de deltakende målselvungdommene skal vise fram.



– Det blir variert musikk fra de siste fire tiår med alt fra folkemusikk til Death Metal, forteller produsenten.

Nasjonale endringer

I år gjør Ung kultur møtes (UKM) grep nasjonalt for å dempe konkurransepreget som UKM opprinnelig ikke skulle ha, men som mange ungdommer har følt opp gjennom årene. Juryen er nå byttet ut med et fagpanel som evaluerer alle innslagene. I tillegg blir de som går videre til fylkesmønstringa på Finnsnes, ikke offentliggjort på arrangementsdagen.



– Vi kommer ikke til å ha en videresendingsprosess på selve forestillinga. I stedet kontakter vi senere de kandidatene som er tatt ut til å representere Målselv på fylkesmønstringa for å høre om de kan tenke seg å delta på Finnsnes. Det skjer dagen etter forestillinga, sier Brynjar Strømholt Bremnes.



Kommunene kan i år ikke sende like mange deltakere til fylkesmønstringa som tidligere. Årsaken til det er at UKM Arctic på Finnsnes har blitt for stort for arrangørene. Det må derfor skaleres ned til en håndterbar størrelse. Målselv kan maksimalt sende tre sceneinnslag, én film og to innslag med visuell kunst videre til Finnsnes.

Krevende arrangement

Tradisjon tro er det Ung arrangør som har ansvaret for å arrangere UKM Målselv. Det er et gratistilbud for ungdom i kulturskolen der deltakerne får erfaring med å produsere ei forestilling fra begynnelse til slutt. I år er det 11 ungdommer som har ansvaret for UKM i Istindportalen. UKM er et krevende kulturarrangement fordi det deltar ungdommer innen forskjellige sjangere som har ulike krav på scenen. I tillegg skal det være ei kunstutstilling.



– Vi skal ta imot deltakerne på en god måte, både på og bak scenen. Det er mange oppgaver som skal løses, men det kommer til å gå bra. Vi har heldigvis stor kontinuitet i gruppa. Det gjør at det alltid er noen som har erfaring fra tidligere arrangement, samtidig som vi får inn nye folk som er flinke og lærer fort, sier produsent Brynjar Strømholt Bremnes.



Ifølge han er det viktigste at de som deltar i UKM, sitter igjen med gode opplevelser etter forestillinga.

Spennende lys

Forestillinga 18. februar skal vare i halvannen time. Ung arrangør lover at det blir overraskelser på åpninga. Klimakset i forestillinga blir utdelinga av den tradisjonsrike publikumsprisen.



– Vi leier inn folk til å ha ansvaret for lys og lyd på forestillinga, men i år har vi også med oss Isak Bakkmyr Fossland i staben. Han er aspirerende lystekniker og skal legge på litt ekstra lys. Så det blir ekstra spennende lys på UKM Målselv 2017, avslutter produsenten.