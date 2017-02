Klart for festaften for ung kultur

De 34 påmeldte ungdommene til årets UKM i Bardu skal til sammen gjøre ni sceneinnslag og 13 kunstinnslag.



Deltakerne er i alderen 10 til 19 år. Det er også ungdommer som selv jobber som arrangører og tar oppdraget med å være konferansier under mønstringen.

Ungdommens dag

Søndag klokka 17.00 går startskuddet på Ala. Sigrid Sørgaard håper mange i Bardu finner veien til arrangementet. Hun understreker hvor viktig det er at de unge får publikum.



– Som tidligere UKM-deltaker vet jeg hvor mye det betyr med et engasjert publikum og gode ord. Og selv om man ikke skulle gå videre til fylkesfinalen, er det å stille opp på en scene og utstilling en stor bragd i seg selv. Vi som jobber med UKM, setter pris på alle innslagene, og vi ser fram til å bli underholdt av alle. Vi håper på masse publikum til ungdommen. UKM, som betyr Ung kultur møtes, er jo en festaften der vi får se hva som rører seg i bygda av kunst og kultur. Det er ungdommens dag til å vise fram det de holder på med, sier hun.

Imponert

Sørgaard har hørt flere av innslagene som skal på scenen i helga:



– Jeg kan love høy sjarmfaktor og spennende, ny musikk. Det er flere nye deltakere og flere som har vært med tidligere. Av tidligere deltakere har vi blant andre Lillian Andersen (18), som har vært med på UKM i flere år, og som nylig vant Ungdommens motivasjonspris. Hun stiller med egen låt og kunstverk. Jeg har også sett mange av kunstinnslagene, og det er veldig høy kvalitet på dem også. Jeg er imponert, sier hun.



Fortsatt er Bardu musikkforening med og arrangerer under UKM, noe Sørgaard er veldig glad for. Nå er alt klappet og klart for forestilling og utstilling søndag, og Sørgaard avslutter med å understreke at årets UKM fortjener et stort publikum.