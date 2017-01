Igjen skal balsfjordungdom vise at de bryr seg

I morgen starter øvingen til årets Bry dæ-forestilling.

– Forestillinga skal vises 24. og 25. mars. Det spesielle med denne er at både ny Bry dæ-ungdom og tidligere aktører sammen skal bidra til ei minnerik jubileumsforestilling. Det igjen betyr at vi ikke har noe eget tema på årets forestilling, men at vi henter ulike temaer fra Bry dæ sin 10-årige historie, sier miljøterapeut Tone Hågensen.

Tverrfaglig samarbeid

Om Bry dæ forteller hun at det er et tverrfaglig prosjekt hvor flere enheter samarbeider, der selve prosessen frem til forestilling er det viktigste.

– Det er derfor et forebyggende fritidsprosjekt for ungdom fra 8. klasse til 3. året på videregående, sier hun.

Gjennom de snart 10 årene siden Bry dæ har sett dagens lys, har balsfjordungdom laget forestillinger med et tema som berører ungdomstiden de lever i.

– Under arbeidsprosessen og frem til forestillingen har ungdom jobbet sammen i ulike grupper og blitt kjent med hverandre på tvers av bygder, skoler og alderstrinn. Som tidligere skal de ha fellessamlinger og separate gruppeøvinger før den endelige forestillingen kan vises frem, sier Hågensen og legger til at ungdomsrådet også er en viktig støttespiller i arbeidet med dette prosjektet.

Politisk deltakelse

Sammen med representanter fra ungdommen har hun vært rundt på de ulike skolene i kommunen og snakket om Bry dæ.

– Når vi nå starter med øvingen til vårt 10-årsjubileum, er håpet at ungdom fra alle deler av kommunen blir med. Manglende skyss til og fra Storsteinnes skole, som er vårt øvingslokale, er ingen hindring, da vi ordner med transport, sier Hågensen.

Samlingen på Storsteinnes skole i morgen er første av flere der ungdommene skal jobbe sammen i kreative grupper som drama, dans, musikk, film, foto, kulisser, kreative bordet, samt kjøkken og kos. Samlinger der også politikerne får mulighet til på nært hold å se og oppleve viktigheten av Bry dæ, og at dette i likhet med andre kulturelle og idrettslige arrangement også handler om forebyggende arbeid.

– Politikerne har stilt seg til å være frivillige og hjelpe til på samlingene fremover. Det synes vi er kjempepositivt, sier Tone Hågensen, som avslutningsvis ønsker ny og «gammel» balsfjordungdom til å være med på årets Bry dæ-forestilling.