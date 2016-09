Humor og tragedie på låven

Den kritikerroste forestillingen «Zapffe» er en monolog om filosofen, forfatteren, miljøverneren og toppturentusiasten Peter Wessel Zapffe. Det er regissøren og dramatikeren Lennart Lindström som har skrevet og instruert monologen. Han er også kjent som regissøren og dramatikeren bak «Oluf» og «Den fordømte nordlendingen».

– Det er på ingen måte ment å være 100 prosent riktig biografisk, men man har tatt for seg livet til Zapffe. Han er kjent for å være en skikkelig pessimist, men han var hylende morsom. Det var det merkelige, sier informasjonsrådgiver Stein Sebastian Fredriksen i Hålogaland Teater.

Kristian Figenshow jr. spiller Zapffe. Publikum får høre historier og anekdoter med masse kjærlighet og humor. Fredriksen beskriver forestillinga som intelligent humor, men mener likevel den passer for folk i alle aldre.

– Humor har ikke aldersgrense. Man trenger ikke nødvendigvis kjenne til Zapffe, for det er slike spørsmål man stiller seg selv om man er ni år eller nitti. Han filosoferer rundt spørsmål de aller fleste kjenner seg igjen i, sier Fredriksen.

Håper på mer teater

Det er kun Figenschow og en tekniker som reiser rundt på turné med «Zapffe», og Fredriksen forteller at Figenschow ser fram til å opptre på Kulturlåven.

– Kristian elsker «tjyvholl», som han kaller det, for da får han mye bedre kontakt med publikum. Da er han i sitt ess, sier han.

Kulturbonden Sverre Hågbo ser også fram til å få besøk av Figenschow i låven sin, etter mange mislykkede forsøk på å få Hålogaland Teater til å opptre.

– Jeg er kjempefornøyd. «Zapffe» har fått strålende kritikk overalt, så jeg håper publikum kjenner sin besøkelsestid, sier Hågbo.

Han mener det er uhyggelig sjelden at de får teaterforestillinger på låven; første gang var på åpninga av låven for ti år siden, og en revy en sankthansaften for noen år siden. Hågbo ønsker å tilby et så variert kulturtilbud som mulig, så han håper låven fylles slik at Hålogaland Teater vil komme flere ganger.

– Publikum kan møte opp tidligere på kaffe, og det blir kaffe etter forestillinga også. Det vil være mulig å prate med Figenschow etter forestillinga, sier Hågbo.

Billetter kan bestilles på forhånd eller kjøpes i døra tirsdag kveld.