Håper på mange påmeldte

SNART TID FOR UKM: Et nytt år betyr en ny mulighet for ungdom til å vise fram hva de kan. Her fra fjorårets UKM i Målselv, hvor Tuva Prestbakmo Jinnegren, Sondre Foshaug Bøe og Trygve Vedøy Nordmo fremførte en egenkomponert sang. (Arkivfoto: Kari Anne Skoglund)