Folkelig familieforhold

TIDLIG KRØKES: Onsdag braker årets utgave av Kalottspel løs. I hjemmet til den vikarierende festivalsjefen, Inge Martin Helgesen, og den opprinnelige festivalsjefen, Nina Fjeldet, går det for det meste i folkemusikk om dagen. Inge Martins eldste sønn, Oskar Helgesen, har blitt en del av Kalottspel-sirkuset. Det håper de minstemann, Ola, også vil bli. Etter hvert.

MÅLSELV: Da Nina tok permisjon for å bære fram Ola, tok samboeren Inge Martin over som festivalsjef for Kalottspel. Nå er det han som er svanger. Med en ny festival.

For å se innholdet må du ha et gyldig abonnement.