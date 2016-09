Årets vinnere er Oskar og Karianne

I år er det Oskar Presthaug Rasmussen som mottar Ungdommens inspirasjonspris og Karianne Asphaug som mottar Ungdommens kulturpris. Begge er elever på Bardufoss Høgtun videregående skole, men har mer enn nok å gjøre også utenfor skolen. Dette har noen bitt seg merke i og sett at det var verdt en nominasjon til barne- og ungdomsrådet (BUR). Leder i BUR, Benedicte Bjørnås, var ikke i tvil om at det var disse to som skulle få prisene i år.

– Prisen er til for å vise at man verdsetter ungdom som inspirerer og gjør en ekstra innsats i lokalsamfunnet, sier hun.

Karianne ble overrasket og glad da hun fikk beskjed om at hun skal motta årets kulturpris.

– Det var en veldig trivelig overraskelse. Det er jo morsomt å få en pris for noe som man liker å gjøre, sier hun.

Karianne har lenge vært en aktiv musiker og har spilt fløyte i nesten ni år. Til å begynne med spilte hun all type musikk, men etter hvert har hun blitt mer og mer glad i folkemusikk. I fjor var hun med på å danne bandet Folkband under Kalottspel, og de har siden vært på turné i Russland. Hun har også deltatt i flere UKM og vært med i kulturskolen i mange år. Nå er hun med i Målselv spellemannslag på tredje året. For ikke lenge siden var hun på fløytekurs i Sverige, og nå har hun så smått begynt å prøve seg på felespilling. Karianne er ikke i tvil om at det er folkemusikk hun vil fortsette med.

– Når jeg er ferdig på videregående, skal jeg gå ett år på folkehøgskole innen folkemusikk. Det er morsomt å spille og danse til folkemusikk, sier hun.

Benedicte forklarer at siden Målselv har et veldig godt forhold til folkemusikk, var det naturlig at Karianne fikk årets kulturpris.

– Det er viktig å ta vare på kulturarven vår, sier hun.

Feires i Istindportalen

Oskar har vært nestleder i BUR i to år og har vært med på å velge ut verdige prisvinnere tidligere år. Tanken hadde ikke falt han inn at han skulle få en slik pris, og i alle fall ikke i så nær tid.

– Det er en litt finurlig følelse. Jeg har ikke gått så voldsomt inn for å være en inspirasjon, jeg har bare prøvd å være mest mulig oppriktig mot folk jeg møter på min vei, sier han.

Oskar har drevet med mye frivillig innen idrett og er blant annet trener for forskjellige håndballag. I tillegg har han vært aktiv i elevrådet på ungdomsskolen, han er leder for ungdomsrådet Midt-Troms, nestleder i BUR og fjerdevara i Målselv AUF.

– Grunnen til at vi valgte Oskar, er at han er en trivelig kar som alltid er blid og hyggelig når du møter på han. Han er en inspirerende person, sier Benedicte.

Tidligere har disse prisene vært utdelt i kommunestyremøtene, og politikerne var de som fikk dele stunden med ungdommen. Men i år skal også innbyggerne i Målselv få lov til å dele gleden med dem og vise dem at deres innsats er verdsatt. Dette skal gjøres på et kulturarrangement i Istindportalen neste søndag. Målselv kommune holder et gratis arrangement for å vise at de setter pris på alle som bidrar med frivillig innsats i det lokale samfunnet. Fire priser skal overrekkes, og blant dem er Ungdommens kulturpris og Ungdommens motivasjonspris.

Våg å være annerledes

Karianne og Oskar skal motta fem tusen kroner hver. Halvparten får de beholde til eget bruk, mens den andre halvparten skal de gi til en valgfri frivillig organisasjon i Målselv. Valget er ikke så enkelt.

– Akkurat nå tenker jeg på tre forskjellige, sier Karianne.

Oskar har visst om dette fra tidligere prisutdelinger og har derfor hatt god tid å tenke på hvem han vil gi pengene til. Han har nå kommet til to klare kandidater. Men hvem det endelige valget faller på, får vi ikke vite før neste søndag. Nå håper Oskar og Karianne at så mange som mulig møter opp i Istindportalen, ikke bare for å feire dem, men alle de som bidrar med frivillig innsats i Målselv. Oskar er ikke i tvil om at det er viktig å ha ildsjeler i et lokalsamfunn.

– Ingen samfunn går framover om alle er like, noen må stikke seg fram og være annerledes. Man må vise at man har noe å stå for, uansett om det er store eller små ting. Summen av dette kan utgjøre noe stort, og det står for noe uvurderlig i samfunnet. Det er bare å ta muligheten når man er ung, oppfordrer han