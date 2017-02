Har fått drahjelp til charterturisme

Det var 43 deltakere på Målselv kommunes reiselivsmøte, som ble arrangert torsdag. De aller fleste av deltakerne jobber enten direkte eller indirekte med turisme. En av postene på programmet var internasjonal turisttrafikk til regionen via Bardufoss, og da ble daglig leder for Rundhaug gjestegård og Aurora Park, Reidun Traasdahl Nilsen, gitt ordet. Bedriftene hennes er eid av paraplyorganisasjonen Mauken Utvikling, og i fjor startet de på et forprosjekt om hvordan turistene skal trekkes i hopetall til Indre Troms. Det har nå blitt et hovedprosjekt.



– Bedrifter som er her i salen, har vært med på forprosjektet og skal være med på prosjektet som det er bevilget prosjekt midler til fra Innovasjon Norge. Prosjektet har til formål å etablere et nettverk som skal bidra til å gi oss ei tung chartersatsting hit, fortalte hun.

– Samarbeid nøkkelen

Nilsen fortalte at de allerede har hatt oppstartsmøte for prosjektet.



– De som ikke allerede er med, har muligheten til å bli med videre. Et delmål for oss er å styrke samarbeidet mellom aktørene og få til bedre og salgbare opplevelsespakker for gjestene våre. Vi må også identifisere hvem vi skal jobbe inn mot, sa hun.



Av erfaringene hun har hatt med turister fra kontinentet i år, ser hun at hver og en av dem i snitt står for en omsetning på 2500 kroner per dag i regionen.



– Jeg vil påstå at lykkes vi, oppnår vi stor verdiskapning. Klarer vi å få seks charterfly hit i 2018/2019, og de blir her i fire døgn, gir det oss ei omsetning på 9,8 millioner kroner. Klarer vi ti i 2020 og de bruker i snitt 2600 kroner per døgn, er verdiskapninga oppe i 18 millioner kroner. Vi har fått charterturisme hit før, og gjennom samarbeid bør vi kunne klare det igjen, sa hun.

Kommunen vil tilrettelegge

Etter Nilsens innlegg fortalte rådmann Hogne Eidissen at de to skulle ha et møte om denne saken i neste uke.



– Da skal vi diskutere hvordan kommunen kan være med og gi prosjektet drahjelp. Det er ikke tvil om at dette er noe vi bør støtte, sa han.



Målet med møtet var at de tre destinasjonsselskapene Visit Tromsø, Visit Senja og Visit Narvik skulle få presentere seg foran reiselivsaktørene i Måls-



elv. Videre ba kommunen næringsaktørene gi dem innspill og tilbakemelding for hvilket av de tre selskapene kommunen skal knytte seg til.



– Jeg har fått bestillinga om å velge et destinasjonsselskap, og jeg vet ikke hva jeg skal basere mi anbefaling av valg på. Jeg trenger deres innspill. Hva er viktig for dere at kommunen legger vekt på i tilrettelegginga? sa rådmann Hogne Eidissen.



Tilbakemeldingene var at salgskanaler, produktutvikling og infrastrukturtilrettelegging var de viktigste måtene kommunen kan legge til rette for reiselivet på. Noen av de oppgavene kan kommunen bygge gjennom medlemskap i et destinasjonsselskap. Andre må kommunen tilrettelegge for gjennom arealplanlegging og sørge for at infrastrukturen er til hjelp og ikke til hinder for gjestene som kommer hit.