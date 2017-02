Drifter veiene i åtte nye år

I forbindelse med at dagens kontrakt går ut i år, åpnet Statens vegvesen en anbudsrunde på ny kontrakt. Torsdag ettermiddag kunngjorde de at Mesta AS får kontrakt for drift og vedlikehold av veinettet i Indre Troms. Dette er tredje gangen Mesta vinner anbudsrunden til Statens vegvesen. Det som er nytt denne gangen, er at kontrakten varer i åtte år i stedet for fem år. Prosjektleder Knut Øvervoll i Statens vegvesen forklarer at de ønsker å prøve ut en lengre kontrakt av flere årsaker.



– Vi ønsker å prøve lengre kontrakter fordi entreprenørene bruker tid på å sette seg inn i kontraktområdene. I tillegg blir det forutsigbart for dem, sier han.



I tillegg vil det gå lengre tid mellom hver gang Vegvesenet må åpne for ny anbudsrunde, da de må gjøre dette ett år i forveien. I denne runden var det fire selskaper som kom med anbud, og drøyt 120 millioner kroner skiller billigste og dyreste tilbud. Mesta var lavest med et anbud på drøyt 611 millioner kroner, Svevia Norge kom med et anbud på 645 millioner kroner, Presis Veidrift 709 millioner kroner og Veidekke Industri vel 732 millioner kroner. Ifølge Øvervoll er kontrakten den samme som tidligere kontrakter, men det er blitt en annen type standard.



– Det er blant annet en økende standard på spesielt friksjon, sier prosjektlederen.

Kontrollregning

Han understreker at dette er åpningssummer, og at disse nå skal kontrollregnes før det kan bekreftes endelig at Mesta får kontrakten. Dersom tallene stemmer og selskapet har alle papirene i orden, vil selskapet starte den nye kontrakten i september i år. Ifølge gjeldende driftskontrakt på Mestas nettside utgjør kontraktens veinett rundt 810 kilometer totalt i Dyrøy, Målselv, Sørreisa, Bardu, Lenvik, Tromsø, Salangen og deler av Balsfjord. Om sommeren består hovedarbeidet av kantslått, feiing og generell opprustning og drift av veiene, mens det om vinteren i hovedsak konsentreres om brøyting, strøing og salting. Kommunikasjonsrådgiver Eskil Sand i Mesta sier de ser fram til et videre samarbeid med Statens vegvesen.



– Vi er veldig godt fornøyd med å få kontrakten og å få lov til å fortsette der vi allerede er. Så skal vi fortsette å gjøre det vi kan for å få folk trygt fram, sier han.