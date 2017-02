STOR INTERESSE: Ronny Jenssen (innfelt) forteller om stor interesse for å få bredbånd til Øvre Bardu. I mai vil det bli søkt om statlige midler til utbyggingen.

BARDU: Hele 120 beboere har skrevet under på et interesseskjema for bredbåndsutbygging i Øvre Bardu. Førstkommende mandag tas et skritt videre for utbyggingsplanene.

