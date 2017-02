Radon i forsvarsboliger

Forsvarsbyggs radonkartlegging i perioden 2012–2016 har vist at totalt 510 av 1500 boliger og forlegninger har hatt behov for vurderinger og radonreduserende tiltak. Etter at Forsvarsbygg nå har gjennomført vurderinger, tiltak og nye kontrollmålinger, gjenstår det å friskmelde 183 boliger og forlegninger. 152 av disse er i Nord-Norge, og hovedsakelig på Bardufoss og Setermoen.



– Det er helt klart ei utfordring for oss at grunnen under både Bardufoss og Setermoen er veldig radonholdig, forteller eiendomssjef Arild Øvergaard i Forsvarsbygg markedsområde nord.



Radon er en usynlig og luktfri gass som dannes naturlig i berggrunnen. Den siver inn i bygg gjennom sprekker og utettheter mellom byggegrunnen og bygninga. Radon avgir stråling og kan gi økt risiko for lungekreft ved innånding.

Bør være under 100

Eiendomssjefen forsikrer at Forsvaret kan være trygg på at Forsvarsbygg tar radon svært alvorlig. De følger anbefalingene fra Statens strålevern og gjennomfører radonreduserende tiltak i bygg hvor det er funnet forhøyede radonverdier.



– I enkelte boliger ser det ut til at vi til tross for omfattende tiltak ikke vil klare å få radonnivået under Statens stråleverns maksimumsgrense, og at vi derfor blir nødt til å si opp leieforholdet. Årsaken til dette er at vi ikke kan leie ut boliger som ikke tilfredsstiller myndighetskravet til radon og skyldes ikke at vi nå anser det som noen større risiko å bo i boligen, sier Øvergaard.



Et bygg blir friskmeldt hvis det blir målt under 100 becquerel per kubikkmeter luft. Hvis verdien er mellom 100 og 200 becquerel kan bygget brukes til bolig under forutsetning av at det blir iverksatt tiltak for å holde verdiene så lave som mulig.



– Hvis det er over 200 becquerel per kubikkmeter luft, leier vi ikke ut boligen. Utfordringa er at vi har noen bygg på Bardufoss og Setermoen som vi kanskje ikke klarer å få verdien under 200 i selv med tiltak, beretter eiendomssjefen.



På Setermoen har 23 bygninger verdier på mellom 100 og 200, mens 27 bygninger har verdier mellom 200 og 300 becquerel. På toppen av det er det 16 bygninger som har mer enn 300 becquerel på Setermoen. På Bardufoss er antallet bygninger med forhøyde radonverdier litt lavere. Der er det 24 bygninger med verdier mellom 100 og 200, 24 med verdier mellom 200 og 300 og ti bygninger hvor det er målt mer enn 300 becquerel.

Beboerne informert

Forsvarsbygg gjennomførte i forrige uke beboermøter på både Bardufoss og Setermoen, der de som hadde for høye verdier, ble invitert og informert. Både de som møtte opp og fikk informasjonen, og de som var forhindret fra å møte, har fått tilsendt det som ble gjennomgått på møtet.



Hvis noen av beboerne må flytte på grunn av høye radonverdier, vil de bli informert om det i god tid i forkant av en eventuell oppsigelse. Da vil Forsvarsbygg finne erstatningsboliger til dem. Siste frist for oppsigelse av leietakere i boliger med radonverdier over grenseverdien er 1. mai, med fraflytting senest 1. september. Beboerne som må flytte, vil få flyttekostnadene dekket av Forsvarsbygg.



Ifølge Arild Øvergaard venter nå Forsvarsbygg på resultatene som vil vise om de siste radonreduserende tiltakene har hatt ønsket effekt. Resultatene vil være klare i slutten av april. Inntil resultatene foreligger er det uavklart om noen boliger må fraflyttes.



– Hvis beboere har spørsmål om radon og sin bosituasjon, er det bare å ta kontakt med Forsvarsbygg. I byggene med de høyeste verdiene har vi lagt ut digitale radonmålere, som gir oss løpende oversikt over radonnivået. Beboerne får også informasjon om hvordan de selv kan bidra til å redusere radonnivået i boligen.

Må måles om vinteren

Forsvarsbygg har siden 2012 jobbet kontinuerlig med å utføre radonreduserende tiltak og kontrollmålinger, men prosessen med å friskmelde et bygg tar tid. Radonmålinger skal gjøres over en periode på to måneder i vinterhalvåret, fordi det er på denne tida av året radonkonsentrasjonen er mest stabil. Dette betyr at man kan være nødt til å vente opptil et halvt år før man vet om et tiltak har hatt tilstrekkelig effekt.



Det er ikke automatikk i at boliger som eventuelt må fraflyttes, blir avhendet. Ifølge Signe Woldseth Søreng, som har ansvaret for kundedialogen i Forsvarsbygg markedsområde nord, vil det bli vurdert om det kan gjøres tiltak når boligene er fraflyttet. I beste fall kan man få ned radonverdiene slik at boligene kan leies ut på nytt. Hvis det ikke lar seg gjøre, vil de bli avhendet.



– Vi vil gjøre ei vurdering av kostnader, nytte og effekt før vi eventuelt overfører boligene til Skifte Eiendom, sier hun.



Det er også målt forhøyde radonverdier i militære boliger i Øverbygd, men der har tiltakene som er gjennomført hatt god effekt. Så god effekt at alle boligene og forlegningene i Øverbygd nå er friskmeldt.